Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

145,00 EUR -5,23% (28.04.2020, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

157,60 USD -4,25% (28.04.2020, 16:29)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (28.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.300 Millionen Nutzer seien zu viel für Zooms bisherige Cloud- und Serverstruktur aus eigenen Servern unterstützt durch Amazons AWS und Microsofts Azure. Das rasante Nutzerwachstum solle nun mit dem Cloud-Service des kleineren Wettbewerbers Oracle gestemmt werden. Seit sechs Wochen sei die neue Struktur bereits im Einsatz.In dieser Zeit hätten Millionen Videokonferenzen über Oracles Clouds stattgefunden, die für rund sieben Millionen Gigabyte Daten pro Tag sorgen würden. Um das zu schaffen, setze Oracle für Zoom eine neue Technologie ein. Diese sei speziell für Video-Übertragungen entwickelt. Gegen Amazon und Microsoft sei dem kleineren Anbieter damit ein Coup gelungen.Der neue Partner solle das weitere Wachstum aktiv begleiten. Von Dezember 2019 bis April 2020 sei die Zahl der täglichen Nutzer von zehn auf 300 Millionen angestiegen - allein von März auf April seien 100 Millionen dazu gekommen.Anleger sollten Abstand von der Zoom Video Communications-Aktie nehmen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link