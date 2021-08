Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



380,54 USD +0,65% (02.08.2021, 17:11)



US98980L1017



A2PGJ2



5ZM



ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Videokonferenz-Anbieter Zoom habe zur Beilegung eines US-Rechtsstreits über mutmaßliche Privatsphäre-Verletzungen eine Millionenzahlung zugesagt. Das US-Unternehmen wolle eigenen Angaben zufolge 85 Millionen Dollar (71,5 Millionen Euro) zahlen. Im Montaghandel gebe die Zoom-Aktie zur Stunde einen Prozent ab.In dem Rechtsstreit hätten mehrere Kläger der Firma vorgeworfen, die Privatsphäre von Millionen Nutzern durch das Teilen ihrer Daten mit Facebook, Google und LinkedIn zu verletzen. Gegenstand der Auseinandersetzung sei zudem das sogenannte "Zoombombing" gewesen, bei dem Störenfriede in fremde Videokonferenzen geplatzt seien. Bei diesen Übergriffen seien Teilnehmer zum Teil von Unbekannten übel beschimpft worden.Im März 2020 hätten daraufhin mehrere Menschen vor einem kalifornischen Bundesgericht geklagt. Die Einigung auf Schadensersatzzahlungen müsse noch von einer US-Richterin in Kalifornien abgesegnet werden. Die Vereinbarung mit den Klägern sehe auch verbesserte Sicherheitsmaßnahmen von Zoom vor, wie aus eingereichten Gerichtsdokumenten hervorgehe.Zoom sei ursprünglich für den Einsatz in Unternehmen gedacht gewesen. Mit dem Arbeiten und Lernen von Zuhause in der Corona-Krise sei der Service aber auch von Privatleuten genutzt worden. Die Sicherheitsvorkehrungen seien allerdings nicht für eine solche breite Nutzung ausgelegt gewesen, wie Zoom damals eingeräumt habe.(Mit Material von dpa-AFX)