Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (23.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Zooms Kurs-Rally habe Anfang April durch Sicherheitslücken in der eigenen Software einen Dämpfer erhalten. Unter anderem sei es durch ungebetene Gäste in Konferenzgesprächen zum sogenannten "Zoombombing" gekommen. Die Aktie habe innerhalb von zehn Tagen 25 Prozent verloren. Zoom-Chef Eric Yuan habe Besserung versprochen. 20 Tage später löse die neuste Version der App das Versprechen ein - teilweise.Seit Version 5 von Zoom werde nun automatisch ein Passwort für das Betreten zu einem Gespräch verlangt. Außerdem müssten Teilnehmer vor der Konferenz in einem virtuellen Warteraum warten. Dadurch solle das "Zoombombing" nicht mehr möglich sein. Eine komplette Verschlüsselung der Daten gebe es aber noch nicht.Allerdings dürften Geschäftskunden jetzt auswählen, durch welche Region der Datenstrom fließen solle. Zuvor seien unverschlüsselte Gesprächsdaten mitunter über Server in China geleitet worden. Zusätzlich könnten Konferenzleiter nun Leute aus Gruppen herauswerfen, den Beitritt generell verbieten und das Teilen von Bildschirmen oder Chatnachrichten einschränken.Um das Abwandern der Nutzer langfristig zu unterbinden, müsse Zoom zügig weiter nachbessern. Seit Jahresanfang habe sich die Aktie mehr als verdoppelt, aber durch eine extrem hohe Bewertung (2021er KGV von 371) habe sie ein erhebliches Rückschlagpotenzial. Das zeige der Rücksetzer Anfang April.Deshalb und wegen der bei Microsoft Teams längst etablierten Sicherungsmechanismen rät Thobias Quaß von "Der Aktionär" bei der Zoom Video Communications-Aktie zu Abstand. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link