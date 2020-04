Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (01.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) unter die Lupe.Man finde fast keine Wirtschafts- oder Technologiezeitung, welcher es in den letzten Tagen und Wochen nicht wert gewesen sei, wenigstens einen kleinen Artikel dem Anbieter von Videokonferenzsystemen Zoom Video Communications zu widmen. Und das überrasche wenig, denn das Unternehmen werde von vielen Experten und Marktbeobachtern ganz im Sinne des Work-at-Home-Trends als der große Coronaviruskrise-Profiteur angesehen. Auch die Aktie habe bisher nur eine Richtung gekannt: steil nach oben. Nun könnte aber dieser Hype sein Ende finden.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, sei Zoom Video Communications nun wegen illegaler Sammlung und Weitergabe von personenbezogenen Daten an Drittunternehmen (wie z.B. Facebook) von einem Nutzer verklagt worden. Zeitgleich sei bekannt geworden, dass der New Yorker Generalstaatsanwalt wegen illegalen Datenschutzpraktien ein Ermittlungsverfahren gegen das Unternehmen aufgenommen habe. Nach dem Bekanntwerden dieser Meldungen verloren habe die Zoom Video Communications-Aktie im regulären Handel am Mittwoch deutlich nachgegeben.Die Zoom Video Communications-Aktie habe sich seit Jahresanfang mehr als vedoppelt und komme mittlerweile auf ein aktuelles KGV von 1362. Aufgrund dieser astronomischen Bewertung und der regulatorischen Risiken rate der "Der Aktionär" die Zoom Video Communications-Aktie zu meiden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie: