NASDAQ-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:

404,00 USD +1,14% (16.12.2020, 22:00)



ISIN Zoom Video Communications-Aktie:

US98980L1017



WKN Zoom Video Communications-Aktie:

A2PGJ2



Ticker-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

5ZM



NASDAQ-Symbol Zoom Video Communications-Aktie:

ZM



Kurzprofil Zoom Video Communications Inc.:



Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) ist ein Cloud-Unternehmen mit Sitz in San Jose (USA), welches Kommunikationssoftware zur Übertragung von Videokonferenzen und Online-Meetings anbietet und dadurch mobile Zusammenarbeit und Remote Work ermöglicht. Die Software von Zoom ist damit gut geeignet für die Arbeit aus dem Homeoffice. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zoom Video Communications-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Softwareunternehmens Zoom Video Communications Inc. (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zoom Video Communications-Aktie sei gestern etwas stärker unterwegs gewesen. Der Aktienprofi beziehe sich auf den Chart und verweise auf eine kleine horizontale Unterstützung. Diese scheine zu halten. Jetzt handle es sich darum, ob der Wert aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen könne, der zusammen mit der horizontalen Unterstützung ein absteigendes Dreieck bilde. Gelinge der Ausbruch, könnte die Aktie schnell Richtung 500 USD gehen. Bricht die Zoom Video Communications-Aktie nach unten durch, dürfte die Antwort der Bären nicht lange auf sich warten lassen - sie würden dann in Scharen rauskommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Zoom Video Communications-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Zoom Video Communications-Aktie:329,00 EUR -0,90% (17.12.2020, 12:21)