US98980F1049



A2P5HE



ZI



Kurzprofil ZoomInfo Technologies Inc.:



ZoomInfo Technologies Inc. (ISIN: US98980F1049, WKN: A2P5HE, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZI) ist der Betreiber einer führenden Go-to-Market-Intelligence-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams. Die Plattform bietet umfassende Informationen und Analysen zu rund 14 Mio. Unternehmen. Das Datenbank-Unternehmen hat ihren Sitz in Vancouver im US-Bundesstaat Washington. (05.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ZoomInfo Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ZoomInfo Technologies-Aktie (ISIN: US98980F1049, WKN: A2P5HE, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZI) unter die Lupe.Das Datenbank-Unternehmen ZoomInfo Technologies habe am gestrigen Donnerstag den dieses Jahr ersten Tech-Börsengang in den USA während der Coronakrise hingelegt. Die 44,5 Mio. emittierten Aktien seien für 21 USD an Investoren gegangen - bei einer Preisspanne von 19 bis 20 USD. Am ersten Handelstag habe die ZoomInfo Technologies-Aktie anfänglich an die 100% zugelegt.Am Ende des gestrigen Börsentages habe sich die ZoomInfo Technologies-Aktie - nicht zu verwechseln mit dem Videokonferenzdienst Zoom - bei plus 62% und 34 USD eingependelt. Der Börsenwert des Unternehmens, an dem das Unternehmen DiscoverOrg und die Carlyle Group (eine US-Private-Equity-Gesellschaft) nicht gehandelte Anteile halten würden, betrage insgesamt 13,4 Mrd. USD. Genutzt werde die Datenbank von ZoomInfo mit Informationen zu Geschäftskontakten und Unternehmen eigener Angaben zufolge von bereits 15.000 Kunden aus Vertriebs-, Marketing- und Personalabteilungen. Diese Kundenbasis habe im letzten Jahr für einen Umsatz von 336 Mio. USD (39% mehr als im Vorjahr). Im ersten Quartal 2020 sei der Umsatz um 42% auf 103,6 Mio. USD gestiegen. Am Ende sei jedoch ein Nettoverlust von 5,9 Mio. USD in den Büchern gestanden. Insgesamt schätze ZoomInfo die Marktgröße allerdings auf 24 Mrd. USD - da sei also noch viel Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link