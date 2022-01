Börsenplätze Zogenix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zogenix-Aktie:

21,67 EUR +56,69% (19.01.2022, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs Zogenix-Aktie:

15,64 USD -1,82% (18.01.2022, 22:00)



ISIN Zogenix-Aktie:

US98978L2043



WKN Zogenix-Aktie:

A14V7E



Ticker-Symbol Zogenix-Aktie:

Z081



NASDAQ-Symbol Zogenix-Aktie:

ZGNX



Kurzprofil Zogenix Inc.:



Zogenix (ISIN: US98978L2043, WKN: A14V7E, Ticker-Symbol: Z081, NASDAQ-Symbol: ZGNX) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen. Zogenix beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapien für seltene Krankheiten. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zogenix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Firma Zogenix Inc. (ISIN: US98978L2043, WKN: A14V7E, Ticker-Symbol: Z081, NASDAQ-Symbol: ZGNX) unter die Lupe.Der Biotech-Sektor stehe seit Jahresanfang kräftig unter Beschuss. Schließlich würden die oft nicht profitabel agierenden Unternehmen doch als sehr zinssensitiv gelten. Doch in den teils äußerst günstigen würden auch attraktive Kaufchancen liegen. Eine davon habe nun der Pharma-Konzern UCB (ISIN: BE0003739530, WKN: 852738) genutzt und zugeschlagen.Für 1,9 Milliarden Dollar oder umgerechnet 26 Dollar je Aktie plus eine potenzielle Cashzahlung von zwei Dollar pro Papier würden sich die Belgier Zogenix schnappen. Das entspreche einem satten Aufschlag von 72 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Tage.Mit Fintepla verfüge Zogenix über ein Medikament zur Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Dravet-Syndrom. Dabei handle es sich um eine Form der Epilepsie, die bei Kindern auftrete.Allerdings gehe die Redaktion davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Deals folgen würden. Die Bewertungen sind teilweise einfach zu günstig für die großen Pharma- und Biotech-Unternehmen, die ihre Pipelines ausbauen wollen oder müssen, so Michel Doepke.Bei Zogenix dürfte der Zug mit der Übernahmeofferte abgefahren sein. Wer investiert ist, sollte die Aktie verkaufen, so Michel Doepke. Zogenix passe gut in das Produktportfolio von UCB. DER AKTIONÄR werde den Pharma-Titel im Auge behalten. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link