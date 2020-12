Paris (www.aktiencheck.de) - Die Coronakrise hat auch die Kurse nahezu aller Industriemetalle im Frühling dieses Jahres unter Druck gesetzt - zumindest kurzfristig, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass Zink solch eine Rally hingelegt habe, möge auf den ersten Blick überraschen, schließlich sei im Zuge der Corona-Pandemie die Zinknachfrage kräftig eingebrochen. Laut der International Lead an Zinc Study Group (ILZSG) habe der Zinkmarkt in den ersten neun Monaten immerhin einen Angebotsüberschuss von über 430.000 Tonnen aufgewiesen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe die Nachfrage um fast 200.000 Tonnen höher gelegen als das Angebot. Und: Zumindest kurzfristig werde das Angebot Schätzungen zufolge weiterhin kräftiger zulegen als die Nachfrage. Folge: Für das Gesamtjahr prognostiziere die ILZSG einen globalen Überschuss von 620.000 Tonnen.Deutlich besser sehe es aber im kommenden Jahr aus. So erwarte die ILZSG ein Nachfragewachstum von über 4 Prozent, während dieses Jahr mit einem Minus von etwa 5,5 Prozent gerechnet werde. Gestützt werden dürfte der Zinkmarkt vor allem vom absehbaren Ende der Corona-Pandemie, der damit einhergehenden Erholung der Weltwirtschaft und der vermutlich an Fahrt gewinnenden Automobilbranche. Trotz der zurückliegenden Kurserholung könnte Zink daher zumindest noch ein wenig Luft nach oben haben. (04.12.2020/ac/a/m)