Paris (www.aktiencheck.de) - Gute Aussichten: Wie kräftig die Wirtschaft 2018 genau wachsen wird, ist naturgemäß nicht exakt zu prognostizieren; doch eine 3 vor dem Komma sollte es schon werden, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".So sollten etwa in Indien in den kommenden Jahren rund 6,6 Milliarden US-Dollar in die Strominfrastruktur fließen und China plane, mit dem gigantischen Seidenstraßenprojekt alten Handelswegen zu anderen asiatischen und europäischen Staaten neues Leben einzuhauchen. Sollte US-Präsident Donald Trump zudem sein im Wahlkampf groß angekündigtes Infrastrukturprogramm tatsächlich irgendwann mal umsetzen, dürfte das zusätzliche Fantasie in die Kurse bringen.Zink ( ISIN XC0005705584 WKN COM011 ) könnte eines der Metalle sein, die trotz des Preisanstiegs von gut 30 Prozent in 2017 Chancen auf weitere Kursgewinne hätten. Zwar erwarte die International Lead und Zinc Study Group 2018 einen Anstieg des Angebots, dieser werde aber den Experten zufolge nicht ausreichen, um das dritte Angebotsdefizit-Jahr in Folge zu vermeiden; erwartet werde ein Minus von rund 220.000 Tonnen. Kurzfristig könnten zudem vor allem die schwindenden Lagerbestände an der Londoner Metallbörse LME den Kurs beflügeln. Allein in den vergangenen vier Wochen seien die Vorräte um rund 20.000 Tonnen auf nur noch etwa 180.000 Tonnen geschrumpft. Vor rund einem Jahr hätten die Bestände sogar noch über 420.000 Tonnen betragen. (12.01.2018/ac/a/m)