Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaften der zentraleuropäischen Länder Polen, Tschechien und Ungarn wachsen deutlich schneller als der Euroraum, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ungarn und vor allem Tschechien würden einen hohen Handelsbilanzüberschuss aufweisen. Trotzdem hätten die Währungen aller drei Länder im Oktober selbst gegenüber dem schwächelnden Euro abgewertet. Internationale Investoren würden ihr Kapital von Schwellenmärkten zurückziehen, zu denen nach wie vor die mitteleuropäischen Länder des ehemaligen Ostblocks zählen würden. Dass Angela Merkel (die gute Beziehungen zu Polen und Tschechien pflege) an Macht verliere, sei eine negative Nachricht für die Region und habe dazu beigetragen, dass der Kurs der Tschechischen Krone trotz der für morgen mehrheitlich erwarteten Leitzinserhöhung in den letzten Tagen erneut abgerutscht sei. (31.10.2018/ac/a/m)



