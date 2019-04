Aber im Gegensatz zum Börseneinbruch zu Beginn des neuen Jahrtausends (Internet-Blase, Neuer Markt, etc.) sei die große Finanzkrise keine Börsenkrise gewesen, wiewohl die Kurse kräftig unter Druck geraten seien. Vielmehr habe es sich um eine klassische Bankenkrise gehandelt, die durch die enge Verquickung zwischen Banken und Staaten letztere mit in den Orkus gerissen seien. Wie sich gezeigt habe, sei der Aktienmarkt im Gegensatz zu den Zinsmärkten stets liquide gewesen. Das war und ist ein hohes Gut, so die Experten von LOYS. Anleger würden dazu neigen, Liquidität nicht hinreichend hoch zu wertschätzen.



Die drastischen Kursrückgänge des Jahres 2008 hätten sich bei den meisten Aktien außerhalb des Finanzsektors als Übertreibungen erwiesen. Aktien würden nämlich dazu neigen, ähnlich einer Schafherde, stets gemeinsam in eine Richtung zu rennen; in diesem Fall nach Süden. Übertreibungen seien aber ein fester Kernbestandteil des Aktienmarktes und nachdem sich herausgestellt habe, dass die Bankenbranche vor einem Kollaps bewahrt worden sei, hätten Investoren ab März 2009 an der Börse wieder zugegriffen. Damit habe die Börse einmal mehr einen treffsicheren Riecher für den ab dem Jahr 2010 einsetzenden Konjunkturaufschwung bewiesen. Dieser sollte sich als längster Wirtschaftsaufschwung in der Wirtschaftsgeschichte erweisen; er halte bis heute an.



Unterbrochen worden sei die Börsenhausse durch zwei Korrekturjahre, nämlich das Jahr 2011, als die Griechenland-Krise kulminiere und das Jahr 2018, in welchem Zinserhöhungsängste und ein Nachlassen der Gewinndynamik bei den marktanführenden FAANG-Aktien die Runde gemacht hätten.



LOYS-Investoren hätten an der zehnjährigen Börsenhausse prächtig partizipieren können. Der Umgang mit Krisen gehöre beim Fondsmanagement der LOYS AG zu den hervorstechenden Qualitäten. Denn wie sich an der Börse stets wieder zeige, bleibe es wichtig, ein attraktives Verhältnis von Wert und Preis im Auge zu behalten, unabhängig von launischen Überbeliebtheiten oder temporären Verschmähungen einzelner Aktien. Eine Fondsmanagementkultur, die nicht permanent auf das Jahresende blicken müsse und unabhängig von bilanziellen und regulatorischen Sachzwängen arbeiten dürfe, bringe Voraussetzungen mit, um auch die kommenden zehn Jahre zu guten Börsenjahrgängen für LOYS-Anleger werden zu lassen. Indes bestehe der Hauptunterschied zur Vergangenheit darin, dass es heute keinen positiven Realzins mehr gebe. (05.04.2019/ac/a/m)





Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Im März jährte sich der Börsenaufschwung zum zehnten Mal, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak, Fondsmanager und Mitinvestoren von LOYS.Nachdem das amerikanische Finanzsystem im Herbst 2008 vor dem Zusammenbruch gestanden habe, sei es zu drastischen staatlichen Eingriffen in den Bankenmarkt gekommen. Hilfsfinanzierungsprogramme (TALF, TARP, etc.) seien in Amerika ins Leben gerufen worden und die Notenbank habe zu radikalen Zinssenkung nebst einer Flutung des Kapitalmarktes mit billigem Geld geschritten. Gigantische Anleiheaufkaufprogramme seien unter dem Namen "Quantitative Easing" auf den Weg gebracht worden.