Einen guten Anhaltspunkt würden die Erfahrungen aus der Vergangenheit liefern: "In den vergangenen 20 Jahren sahen wir drei Krisen, die jeweils so neu waren, dass es keine gelernten Reaktionen darauf gab: den 11. September, Lehman Brothers und mit Abstrichen die Euro-Krise", so Jensen. "Die jetzige Pandemie gehört ebenfalls in diese Kategorie." Allerdings mit einem Unterschied: 2003 etwa sei es in Asien zu einem begrenzten Ausbruch der Lungenkrankheit Sars gekommen. Die Reaktion der Märkte sei damals ebenfalls ein starker Einbruch gewesen.



"Zu sehen war, dass die Börsen so lange fielen, wie die Infektionszahlen stiegen", sage Jensen. "Als die Zahl der Neuinfektionen fiel, stiegen die Börsen wieder." Das sei ein Muster, das auch auf die gegenwärtige Krise durchaus zutreffen könne. Die Erholung sowohl bei der Wirtschaftsleistung als auch an den Börsen habe sich damals schnell gezeigt, es sei zu starken Nachholeffekten gekommen. Heute allerdings sei klar, dass die Krise weltumspannend sei, und damit wesentlich stärkere Effekte aufweise. "Zwar hat China den Höhepunkt der Infektionen bereits überwunden, andere Staaten und vor allem die USA stehen aber noch vor dem Scheitelpunkt", so Jensen. Erst wenn dieser überschritten sei, werde die Wirtschaftsleistung wieder anspringen. "Allerdings könnten die Börsen dieses Szenario schon vorwegnehmen", so Jensen.



"Als Anleger kann sich glücklich schätzen, wer mit seinem Portfolio nicht voll mit den Märkten nach unten gerauscht ist", sage Jensen. So seien die Verluste selbst des offensiven Portfolios von Moventum gerade einmal halb so hoch ausgefallen wie etwa die des DAX. "Und im Private Wealth Management liegt der Verlust sogar nur im mittleren einstelligen Bereich", sage Jensen. "Das zeigt, dass überlegtes Agieren vielleicht nicht immer die maximale Rendite ermöglicht, aber nach unten einen echten Risikopuffer schafft." Und als Rechenbeispiel: Wer 30 Prozent verloren habe, müsse fast 50 Prozent wieder zulegen, um auf dem alten Stand zu sein. "Wer aber nur fünf Prozent verloren hat, ist bei einem Plus von sieben Prozent bereits wieder in der Gewinnzone." (02.04.2020/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Das Chaos an den Finanzmärkten erreichte immer neue Ausmaße: Einem "schwarzen Montag" folgte ein noch "schwärzerer" Donnerstag, gefolgt von weiteren zumindest tiefdunkelgrauen Wochentagen, der DAX verlor ein Drittel. "Doch langsam zeichnet sich eine Bodenbildung ab", sagt Michael Jensen, Head of Asset Management und Managing Director bei Moventum AM.Der erste Schock über die drastischen Maßnahmen der europäischen Regierungen dürfte bald verdaut sein und mancher Investor werde feststellen, dass nicht alle Werte dermaßen abgestraft gehören würden, wie derzeit zu beobachten. "Zwar sind weitere, abrupte Kursrückgänge nie auszuschließen, dennoch zeichnet sich aus unserer Sicht die Bodenbildung an den Märkten langsam ab", sage Jensen. Eine wirkliche Stabilisierung hänge aber davon ab, wie sich die Infektionszahlen weiter entwickelten.