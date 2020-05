Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Zapf Creation AG:



Zapf Creation (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) ist ein Markenanbieter von Spiel- sowie Funktionspuppen und Zubehör mit einer besonderen Betonung von Qualität, Design, Sicherheit und Spielwert. Die Hauptzielgruppe bilden Mädchen im Alter bis acht Jahre. Zu den Tätigkeitsbereichen der Zapf Creation gehören ausschließlich die Entwicklung und der Vertrieb der Spiel- und Funktionspuppen von breiter internationaler Bekanntheit mit umfangreichem Zubehör sowie einer zunehmenden Anzahl von Produkten anderer Spielwarenkategorien. Die Produktion erfolgt durch von Zapf Creation ausgewählte, zertifizierte asiatische Lieferanten, mit denen bereits eine langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit besteht, um einheitliche hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards konzernweit zu gewährleisten. Die Logistik für die Zapf Creation erfolgt durch regional ansässige Dienstleister.



Zu den Kernmarken des Zapf Creation-Konzerns gehören BABY born® und BABY Annabell®. Die Markenspielkonzepte werden weltweit in über 65 Ländern vertrieben. Die operativen Geschäftseinheiten der Zapf Creation sind dabei für den lokalen Vertrieb und das Marketing in den wichtigsten Märkten zuständig.



Der Konzern besteht aus der Muttergesellschaft, der Zapf Creation AG, mit Sitz in Rödental (Bayern) sowie Tochtergesellschaften im In- und Ausland. An sämtlichen Tochtergesellschaften ist die Zapf Creation AG direkt oder indirekt zu 100% beteiligt. (15.05.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Zapf Creation-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Der Konzernumsatz der Zapf Creation AG (ISIN: DE000A2TSMZ8, WKN: A2TSMZ, Ticker-Symbol: ZPF) stieg im Geschäftsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 18% auf 104,9 Mio. Euro, berichten die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 6% auf 20,1 Mio. Euro verbessert. Unter dem Strich sei ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von 13,1 Mio. Euro übrig geblieben, was einem Gewinn je Aktie von 2,03 Euro entsprochen habe. Damit habe der Jahresüberschuss trotz hervorragender operativer Zahlen rund 10% unter dem Vorjahresergebnis gelegen. Das sei vor allem auf die rückläufigen aktivierten latenten Steuern zurückzuführen gewesen. Diese hätten in Höhe von ca. 3 Mio. Euro aufgelöst werden müssen, da vor allem die inländischen steuerlichen Verlustvorträge bald aufgebraucht sein würden. Bemerkenswert sei der hervorragende operative Cashflow, der mit rund 21,6 Mio. Euro - das entspreche 3,36 Euro je Aktie - um 45% über dem Vorjahresniveau gelegen habe.Wie in den Vorjahren habe Zapf vor allem seine Marktführerschaft in Zentraleuropa für weiteres Wachstum nutzen können. Im Geschäftsgebiet Zentraleuropa mit den Ländermärkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Luxemburg seien die Umsatzerlöse auf insgesamt 60,0 Mio. Euro geklettert. Damit hätten sie den Vorjahreswert von 49,7 Mio. Euro um 20,7% überstiegen. Der Anteil der Region Zentraleuropa am gesamten Konzernumsatz habe sich weiter auf nun 57,2% (Vj. 55,8%) erhöht.Im für Zapf Creation zweitwichtigsten Vertriebsgebiet Nordeuropa, zu dem Großbritannien, Irland und Skandinavien gehören würden, habe der Umsatz um 9,0% auf 21,7 Mio. Euro zugelegt (Vj. 19,9 Mio. Euro). Der Anteil der Region Nordeuropa am Gesamtumsatz habe sich - auch aufgrund der noch besseren Entwicklung in Zentraleuropa - in der Folge erneut verringert: von 22,3% im Vorjahr auf 20,7% im Jahr 2019. Damit liege die Region Nordeuropa weiterhin hinter dem von Zapf selbst erwarteten Potenzial.Erfreulicher habe sich die Situation in der Region Südeuropa entwickelt, in der im Wesentlichen Spanien, Italien, Frankreich und Belgien zusammengefasst seien. Hier sei im Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzplus von 29,1% auf nun 7,5 Mio. Euro erzielt worden. Von den gesamten Konzernerlösen sei damit aber weiterhin nur ein kleiner Anteil von 7,2% (Vj. 6,6%) auf Südeuropa entfallen.Der wichtigste Umsatzträger des Zapf Creation-Konzerns sei im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Anteil von 71,7% (Vj. 70,4%) am Gesamtumsatz das Puppenspielkonzept BABY born gewesen. Die Produktlinie Baby Annabell habe in den zwölf Monaten des Jahres 2019 einen Umsatzbeitrag von 22,6% erwirtschaften können. Die Produktgruppe Minipuppen habe den Umsatz 2019 deutlich von 4,5 Mio. Euro auf 5,9 Mio. Euro gesteigert, was einen Umsatzanteil von rund 5,6% ergebe.Nach Meinung der Experten habe der Zapf Creation-Konzern zum Ende des Geschäftsjahres 2019 weiterhin über eine zur Geschäftsführung nicht notwendige, überhöhte Ausstattung mit liquiden Mitteln verfügt. Zum 31.12.2019 habe das Unternehmen Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 60,5 Mio. Euro (Vj. 41,4 Mio. Euro) gehabt. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern hätten weiterhin nicht bestanden. Das Eigenkapital des Zapf Creation-Konzerns habe sich zum 31.12.2019 auf 68,7 Mio. Euro (Vj. 55,7 Mio. Euro) verbessert, woraus sich eine Eigenkapitalquote von 71,3 % (Vj. 70,5%) ergebe.Die Zapf-Aktie habe am Tag der Vorlage der Geschäftszahlen mit einem Kurssprung um 16% auf 29 Euro reagiert. Allerdings seien die Umsätze in der Aktie eher gering gewesen. Die geringen Börsenumsätze dürften ihren Grund darin haben, dass Unternehmen aus dem Umfeld des Großaktionärs Larian zuletzt Aktien der Gesellschaft aufgekauft hätten und aus dem Streubesitz von unter 20 % vermutlich kaum Aktionäre bereit seien, zu den aktuellen Kursen zu verkaufen.Aus unserer Sicht zu Recht, denn mit einer Liquidität je Aktie von 9,41 Euro (31.12.2019) und einem aus unserer Sicht nachhaltigen Ergebnis von über 2 Euro je Aktie erscheinen auch Notierungen von über 40 Euro als angemessen, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (Ausgabe 05/2020)