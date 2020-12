Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Zalando SE": Keine vorhanden.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) zu kaufen.Im Corona-Sommer habe der stationäre Einzelhandel im Zuge von Lockerungen die hohen Einbußen des ersten Halbjahres lediglich abmildern, jedoch nicht aufholen können. Die Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen hätten im September insgesamt ein reales (preisbereinigtes) Wachstum um 6,5% Y/Y (-2,2% M/M) aufgewiesen. Weiter negativ seien die Untergruppen Kleidung (-7,3%) und der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren-und Kaufhäuser, -9,9%) gewesen. Der Internet- und Versandhandel habe mit +21,2% das hohe Tempo der Vormonate gehalten. Nach neun Monaten habe der deutsche Einzelhandel einen realen Anstieg um 3,3% Y/Y verzeichnet. Der Textileinzelhandel (-23,5% Y/Y) sowie der sonstige Einzelhandel (-12,7% Y/Y) hätten die schwächste Entwicklung gezeigt. Der Internet- und Versandhandel habe in neun Monaten einen realen Zuwachs um 21,0% Y/Y erzielt. Überdurchschnittlich habe sich auch der Lebensmitteleinzelhandel (+5,3% Y/Y) entwickelt.Mit Ausnahme des vorübergehenden Konsumknicks in Q1 habe Onlinehändler Zalando in Q2 und Q3 eine außerordentliche Dynamik gezeigt. Die pandemiebedingte Verlagerung der Kundennachfrage von Offline zu Online habe viele Neukunden sowie starkes Wachstum des provisionsbasierten Partnerprogramms gebracht. Die Konzernerlöse seien nach neun Monaten um 20,2% auf EUR5,4 Mrd. gestiegen. Dabei habe die Expansion des Partnerprogramms einen deutlich positiven Einfluss auf das Ergebnis genommen. Bereits in Q2 habe das Unternehmen gezeigt, dass mittelfristig ein EBIT-Margenniveau von 10% bis 13% möglich sei.Die Corona-Pandemie habe die strukturellen Defizite rein stationärer Geschäfte offengelegt, gleichzeitig seien Erfolge von Digitalisierungsmaßnahmen sichtbar geworden und hätten den ohnehin hohen Anpassungsdruck gegenüber dem schnell wachsenden Onlinehandel verdeutlicht. Der jüngste Anstieg des Infektionsgeschehens und damit verbundene Restriktionen dürften den innerstädtischen Einzelhandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft erneut belasten. Die Sektoreinstufung des Analysten verbleibe weiterhin bei "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link