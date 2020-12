Börsenplätze Zalando-Aktie:



91,32 EUR +1,58% (18.12.2020, 18:42)



91,10 EUR +1,58% (18.12.2020, 17:41)



DE000ZAL1111



ZAL111



ZAL



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (18.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Kurz vor Weihnachten gebe es einen wahren Run auf Zalando. Nicht nur auf den Online-Shop, sondern auch auf die Aktie. Der Titel steige rechtzeitig vor dem Heiligabend auf über 91 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch. Allein im Vergleich zur Vorwoche sei das ein Plus von mehr als 15 Prozent.Neben den Weihnachtseinkäufen auf allen Kanälen von Zalando sei es eine Kaufempfehlung der UBS, die den Aktienkurs antreibe. Die Schweizer hätten am Donnerstag ihr Rating von "neutral" auf "buy" erhöht. Das Kursziel liege bei 99 Euro und so deutlich über dem Analystenkonsens von 87 Euro.Verteidige die Zalando-Aktie dieses Niveau bis zum Handelsschluss, wäre das ein sehr starkes Kaufsignal, das wahrscheinlich am Montag die technisch orientierten Anleger zu weiteren Käufen animiere. Dann seien die 99 Euro womöglich schneller erreicht als von der UBS erwartet.Thomas Bergmann von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Zalando-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link