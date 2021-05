Börsenplätze Zalando-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

85,82 EUR -2,76% (06.05.2021, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

85,32 EUR +2,06% (05.05.2021, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen habe nach einem starken Jahresauftakt die Prognose für 2021 angehoben. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management nun ein Umsatzwachstum von 26 bis 31% auf 10,1 bis 10,5 Mrd. Euro, wie Zalando am Mittwoch mitgeteilt habe. Das Bruttowarenvolumen - das nicht nur die eigenen Umsätze Zalandos erfasse, sondern auch die Verkäufe über die Plattform, solle noch stärker zulegen - um 31 bis 36% auf 14 bis 14,6 Mrd. Euro. Zuvor habe der Online-Modehändler ein Erlöswachstum von 24 bis 29% und ein Plus des Bruttowarenvolumens von 27 bis 32% in Aussicht gestellt.Das starke Wachstum wirke sich auch auf die Profitabilität aus: Das bereinigte operative Ergebnis erwarte das Management nun bei 400 bis 475 Mio. Euro, nach zunächst avisierten 350 bis 425 Mio. Euro. Zudem habe Zalando angekündigt, Aktien im Wert von bis zu 200 Mio. Euro zurückzukaufen, um Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter zu bedienen. Dabei sollten nicht mehr als 20 Mio. Aktien erworben werden. Das Programm werde spätestens am 30. Juli enden.Bereits Mitte April habe Zalando vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die besser ausgefallen seien als von Analysten erwartet. Nun sei die nächste Anhebung der Prognose gefolgt, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link