Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

65,16 EUR -1,24% (19.01.2022, 08:48)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

66,22 EUR +0,21% (18.01.2022, 17:35)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (19.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Zalando: Intakte Abwärtsbewegung - ChartanalyseDie Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) befindet sich seit dem Allzeithoch vom 7. Juli 2021 bei 105,90 EUR in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 13. Dezember habe die Aktie die wichtige Unterstützung bei 73,82 EUR durchbrochen. Nach einem Tief bei 67,28 EUR sei eine kurzfristige Erholung an dieser Marke gescheitert. Am 6. Januar habe der Wert das Tief bei 67,28 EUR durchbrochen. In den letzten Tagen sei der Wert unterhalb dieser Marke seitwärts gelaufen.Die Abwärtsbewegung in der Zalando-Aktie sei intakt. In Kürze könnte eine neue Verkaufswelle einsetzen. Diese könnte auf Sicht von einigen Wochen zu Abgaben in Richtung 50,34 bis 48,31 EUR führen. Ein erstes Zwischenziel könnte bei ca. 59,93 EUR liegen. Eine leichte Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich bei einem Anstieg über das Hoch vom 13. Januar bei 68,50 EUR. Dann wäre eine Erholung in Richtung 73,82 EUR möglich. Sollte die Aktie auch dieser Hürde durchbrechen, dann wäre eine weitere Erholung gen 83,50 bis 84,00 EUR, also an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. (Analyse vom 19.01.2022)Börsenplätze Zalando-Aktie: