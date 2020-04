Börsenplätze Zalando-Aktie:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL).Zalando habe den am 27.02. veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Belastungen durch die Ausbreitung von Covid-19 nun zurückgenommen, was nicht überrasche, da darin noch keine Auswirkungen von Covid-19 berücksichtigt gewesen seien. Der Ausblick habe einen Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) von 20% bis 25% (Vj.: +24%), ein Umsatzwachstum von 15% bis 20% (Vj.: +20%) sowie ein bereinigtes EBIT von 225 bis 275 (Vj.: 224,9) Mio. Euro vorgesehen.Das Unternehmen erwarte aufgrund der staatlichen Restriktionen und der dadurch nachlassenden Konsumnachfrage für das erste Quartal 2020 nun ein deutliches Verfehlen des Marktkonsens (GMV: +22,8% y/y; Umsatz: +19,0% y/y; bereinigtes EBIT: -28 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT werde dabei zusätzlich durch Sonderabschreibungen auf den Warenbestand belastet. Auf einen neuen Ausblick für 2020 verzichte Zalando zunächst. Zudem habe Zalando eine Verschiebung der für den 20.05.2020 vorgesehenen Hauptversammlung angekündigt.Der Analyst senke seine EPS-Prognosen (2020: 0,21 (alt: 0,56) Euro; 2021: 0,58 (alt: 0,73) Euro) deutlich. Das Geschäftsmodell von Zalando sei weiter intakt, auch wenn es derzeit durch die noch nicht absehbare Dauer der Covid-19-Pandemie unter Stress stehe. Der Plan des Unternehmens, den Ausbau des margenstarken provisions-basierten Plattformgeschäfts (Partnerprogramm) zu forcieren und Zalando als führende Anlaufstelle für Mode zu etablieren, sollte langfristig zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität führen. Kurz- und mittelfristig (bis 2021) werde der Plan (hohe Investitionen) jedoch die Profitabilität belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link