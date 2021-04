Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Der Handelsverband Deutschland (HDE) habe davor gewarnt, im Zuge der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes einen schärferen Lockdown im Einzelhandel durchzusetzen. Die Lage für etliche Geschäfte sei bereits jetzt sehr Besorgnis erregend. Weitere Verschärfungen könnten viele Läden nicht verkraften."Viele Nicht-Lebensmittelhändler verlieren aufgrund der angekündigten Veränderungen im Infektionsschutzgesetz jegliche Perspektive", habe HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Montag gesagt. "Die Geschäfte ab einem Inzidenzwert von über 100 wieder zu schließen, wird der Lage nicht gerecht."Genth habe auf eine HDE-Umfrage unter 1.000 Unternehmen verwiesen, die deutlich mache, wie kritisch die Lage bei vielen Nicht-Lebensmittelhändlern sei. Demnach sähen 45 Prozent der Befragten ihre unternehmerische Existenz im Laufe des Jahres in akuter Gefahr.Während dem stationären Handel das Wasser bis zum Hals stehe, könne sich Zalando vor Bestellungen kaum retten. Das Ziel der Berliner, bis 2025 ein Bruttowarenvolumen von mehr als 30 Mrd. Euro (2020: 10,7 Mrd.) zu erreichen, könnte sich als zu konservativ erweisen. DER AKTIONÄR halte angesichts der erwarteten Pleitewelle 40 Milliarden für möglich.Die Zalando-Aktie, die am Montag aufgrund einer Neutral-Einstufung von JPMorgan unter Druck steht, bleibt ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)