Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

83,58 EUR -5,30% (06.05.2021, 14:38)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

83,40 EUR -2,25% (06.05.2021, 14:24)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (06.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen profitiere weiter vom durch die Corona-Krise verstärkten Trend zum Internetkauf. Im ersten Quartal seien die Erlöse um fast 47% auf 2,2 Mrd. Euro gestiegen. Verblüffend sei auch das Kundenwachstum. Die Zahl der aktiven Kunden sei auf 41,8 Mio. gestiegen und damit so stark wie seit 2013 nicht mehr.Zalando sei stark unterwegs und vor ein paar Wochen wäre die Aktie am Donnerstag weit im Plus. Die Anleger sei aber aufgrund von Zinsängsten derzeit nervös und würden daher lieber auf Value statt auf Growth setzen. Bei Zalando komme es nun darauf an, dass die 200-Tage-Linie (83,35 Euro) halte. Ansonsten drohe ein weiterer Abverkauf bis zum März-Tief bei 78,26 Euro. "Der Aktionär" empfehle einen Stopp bei 70 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze Zalando-Aktie: