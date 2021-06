Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (02.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Dämpfer für Deutschlands Einzelhändler im April: Nach der Erholung der Umsätze im März hätten die Ladenbesitzer im April wieder weniger umgesetzt. Indes kehre die Zuversicht der Anleger für Zalando zurück: Die Aktie des Berliner Unternehmens notiere über 90 Euro und knacke den Widerstand in Form der 100-Tage-Linie.Nach Berechnungen des Branchenverbandes HDE hätten die Unternehmen im Nicht-Lebensmittelhandel von Januar bis Mai im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit bis zu 40 Mrd. Euro Umsatz verloren. Im Bekleidungshandel würden sich für 2021 53% der Händler ohne weitere staatliche Hilfen in Existenzgefahr sehen, im Schuh- und Lederwarenhandel seien es sogar knapp 60%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: