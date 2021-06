Börsenplätze Zalando-Aktie:



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (15.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Seit dem Jahresbeginn habe das Papier des Online-Modehändlers magere 1,5 Prozent zugelegt. Nachdem sich die Zalando-Aktie damit bisher deutlich schlechter als der MDAX mit plus 10,5 Prozent entwickelt habe, dürfte der Titel nun aus charttechnischer Sicht in Kürze den Renditeturbo zünden. Dafür müsse das Papier diese Widerstände überwinden.In der Spitze habe die Zalando-Aktie am Dienstag um gut 0,7 Prozent auf 96,10 Euro zugelegt. Zwar habe der Titel am frühen Nachmittag den Großteil der Gewinne wieder abgegeben und nur noch rund 0,2 Prozent fester bei 95,62 Euro notiert, dennoch zeige der Trend weiter aufwärts.Nachdem der MDAX-Titel zum Monatsanfang bereits die 100-Tage-Linie überwunden und damit ein zusätzliches Kaufsignal geliefert habe, rücke nun der Widerstand bei 99 Euro in den Fokus. Darüber warte das Mitte Februar markierte Rekordhoch bei 103,25 Euro. Sollte es zu einem Rücksetzer kommen, würden die Trendlinie bei 94,29 Euro sowie der GD50 bei 88,73 Euro und die 200-Tage-Linie bei 86,42 Euro als wichtige Unterstützungen fungieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link