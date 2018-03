Xetra-Aktienkurs Zalando-Aktie:

Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode. Zalando bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires für Damen, Herren und Kinder bei kostenfreiem Versand und Rückversand. Das Sortiment reicht von fast 2.000 weltweit bekannten Marken über lokale und Fast-Fashion Brands bis hin zu selbst designten Private Labels. Die Zalando-Shops sind lokal auf die Bedürfnisse der Kunden in 15 verschiedenen europäischen Märkten zugeschnitten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zalandos Logistiknetzwerk mit fünf zentralen Logistikzentren ermöglicht die effiziente Belieferung aller Kunden in ganz Europa, unterstützt durch die auf die lokalen Kundenbedürfnisse fokussierten Standorte in Norditalien, Frankreich und Schweden. Zalando ist überzeugt, dass der Dreiklang aus Mode, Technologie und Logistik unseren Kunden und Markenpartnern einen Mehrwert bietet.



Die internationalen Zalando-Shops verzeichnen monatlich rund 245 Millionen Besuche, von denen im vierten Quartal 2017 72% von mobilen Endgeräten kamen. Die Zahl aktiver Kunden stieg im gleichen Zeitraum auf 23,1 Millionen. (01.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktie: Kursabschlag ist noch kein Beinbruch - AktienanalyseDer Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) bleibt auch im neuen Geschäftsjahr ganz auf Wachstumskurs und will seine Marktanteile durch höhere Investitionen weiter steigern, das geht aber zulasten der Rendite, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktionäre würden sich intraday enttäuscht zeigen, die Zalando-Aktie verliere deutlich an Wert.So erwarte der Konzern eine Marge auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4 bis 5 Prozent, nach 4,8 Prozent im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitgeteilt habe. Das bereinigte EBIT solle demnach bei 220 bis 270 Millionen Euro liegen - nach 215 Millionen in 2017. Aber bereits nach Vorlage der vorläufiger Zahlen Mitte Januar habe Vorstandsmitglied Rubin Ritter angekündigt, nicht von steigenden Margen auszugehen und sich lieber auf starkes Wachstum und den Ausbau des Marktanteils konzentrieren zu wollen. Derzeit liege der Anteil bei gerade einmal 1,3 Prozent - es sollten aber einmal 5,0 Prozent werden. Für das laufende Jahr habe Zalando angekündigt, in zwei weiteren europäischen Ländern an den Start zu gehen. Zudem würden im März Kosmetikprodukte neu ins Sortiment kommen.Technisch jedoch präsentiere sich das Chartbild zunehmend bärisch! Zwar befinde sich das Wertpapier seit Börsendebüt noch immer in einem intakten Aufwärtstrendkanal, sei in den letzten Monaten aber immer wieder an die obere Begrenzung gestoßen und sei zurückgeworfen worden - so auch gegen Ende Januar. Nicht weiter schlimm könnte man an dieser Stelle denken, aber hierdurch werde jetzt eine klare SKS-Formation erkennbar, deren Nackenlinie um etwa 44,00 Euro verlaufe. Möglicherweise könnte die potenzielle Trendwendeformation demnächst noch zu weiteren Abgaben führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Zalando-Aktie: