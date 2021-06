Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Kurzprofil Zai Lab:



Zai Lab (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) ist eine chinesische Biotech-Gesellschaft. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Einlizenzierung von Wirkstoffen westlicher Pharma- und Biotech-Unternehmen für den chinesischen Markt, mit denen Zai Lab zahlreiche umfassende Partnerschaften unterhält. (02.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zai Lab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zai Lab-Aktie (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) unter die Lupe.Immer mehr westliche Biotech-Firmen würden sich Zai Lab anschließen, um Medikamente in China zu entwickeln und im Anschluss zur Marktreife zu führen. Das Management rund um Vorstandschefin Samantha Du habe nun einen weiteren hochkarätigen Deal eingefädelt - mit der US-Biotech-Gesellschaft Mirati Therapeutics.Im Konkreten gehe es um den KRAS-Inhibitor Adagrasib. Im Rahmen des Deals erhalte Zai Lab das Recht, das Medikament auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macao und Taiwan zu entwickeln und exklusiv zu vermarkten. Im Gegenzug erhalte Mirati Therapeutics eine Vorauszahlung in Höhe von 65 Millionen Dollar und habe den Anspruch auf bis zu circa 273 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen. Darüber hinaus würden die Amerikaner gestaffelte Lizenzgebühren erhalten.Bei KRAS handle es sich um einen onkogenen Treiber, der bei einer Vielzahl an Krebsarten häufig auftauche und für das Tumorwachstum verantwortlich sei. Lange habe KRAS als "nicht behandelbares Ziel" gegolten. Doch am Freitag vergangene Woche habe mit Lumakras von Amgen der erste KRAS-Inhibitor grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Auch Mirati Therapeutics stehe in den Startlöchern.Die Biotechnologie im Bereich KRAS bleibe angesichts des Deals zwischen Mirati Therapeutics und Zai Lab weiter in Bewegung. Die Chinesen hätten eine Vielzahl an namhaften Partnern vorzuweisen, wie beispielsweise Novocure, Deciphera, Incyte oder Tesaro (zu GlaxoSmithKline gehörend).Die lukrativen und hochinteressanten Deals, die Zai Lab in den letzten Jahren unter Dach und Fach gebracht habe, würden sich in einer Neubewertung der Aktie widerspiegeln. "Aktionär"-Leser konnten daran partizipieren. Halteposition. Wer den Biotech-Boom in Fernost nicht verpassen will, sollte sich bei Schwäche ein Long-Produkt auf den China Biotech Index ins Depot legen, so Michel Doepke. (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link