Die Zulassung eines Corona-Schnelltests durch die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA habe die Aktien der Firma Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) steigen lassen (+6,4%). Der Test solle Ergebnisse in nur 13 Minuten liefern. Im kommenden Monat sollten 5 Mio. dieser Tests produziert werden.



Zahlreiche Banken wie die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) (-6,9%), die UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) (-7,5%) und die ING Groep (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) (-8,9%) würden ihre Dividendenzahlungen vorerst aussetzen. Sie würden damit der Empfehlung der EZB folgen, Dividendenzahlungen zu überdenken.



Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) habe die Schließung der beiden Disney Parks in Florida und Kalifornien bis auf Weiteres verkündet. Die Aktie sei zunächst unentschlossen gewesen und habe schließlich im Plus geschlossen (+3,5%).



Deutlich zulegen können hätten Deutsche-Post-Aktien (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) (+8,7%). Der Logistiker habe Notfallpläne mit beschränkten Sendungsarten für Quarantäne-Gebiete und einer Reduzierung der Zustellfrequenz bei erhöhtem Krankenstand bekanntgegeben. (31.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) gab Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen COVID-19 bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Testreihen mit Menschen sollten spätestens im September beginnen und die Produktion so angelegt werden, dass Anfang 2021 bereits mehr als 1 Mrd. Einheiten produziert werden könnten. Die Aktie habe um 8,0% zugelegt.