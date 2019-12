Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten im Oktober haben vor allem im Hinblick auf die substantiellen Aufwärtsrevisionen der Vormonate bei der Zahl der neugeschaffenen Stellen für Aufsehen gesorgt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So würden die Analysten vor dem Hintergrund des beendeten Streiks im Automobilsektor einen Stellenaufbau von 176.000 im November (Oktober: 128.000) erwarten. Zudem dürfte die Arbeitslosenquote mit 3,6% weiterhin nahe ihres 50-Jahrestiefs notieren und das Lohnwachstum mit 3,0% in der Jahresrate unverändert robust ausfallen. Damit bliebe der US-Arbeitsmarkt als Motor für den privaten Konsum und damit das Wirtschaftswachstum in den USA intakt.Da die Finanzmärkte zurzeit mehrheitlich risikofreudig aufgestellt seien, würde ein schwacher Arbeitsmarktbericht sicheren Anlagehäfen wie US-Treasuries Auftrieb verleihen. Dies könnte die Renditen für 10-jahrige US-Staatsanleihen wieder unter 1,70% drücken. (06.12.2019/ac/a/m)