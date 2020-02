Mannheim (www.aktiencheck.de) - In der Umfrage im Februar (11.02. bis 19.02.2020) zeigen sich erhebliche Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die Wachstumsprognosen in China, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für das erste Quartal 2020 werden nur noch 4,2 Prozent BIP-Wachstum erwartet, in der Januar-Umfrage lag die Prognose noch bei 6,0 Prozent. "Dieser starke Rückgang der Prognosen ist eine Folge der sich ausbreitenden Coronavirus-Epidemie in China", sagt Dr. Michael Schröder, Senior Researcher im Forschungsbereich "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement" am ZEW Mannheim und Projektleiter der CEP-Erhebung. Für das zweite Quartal 2020 erwarten die Experten/-innen mit einem BIP-Wachstum von 5,4 Prozent zwar wieder eine Entwicklung in Richtung Normalisierung, allerdings liegt auch dieser Wert noch signifikant unter der Prognose vom Januar, die bei 6,0 Prozent lag. Die Experten/-innen gehen somit auch für das zweite Quartal von negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie aus.Für das gesamte Jahr 2020 beträgt die BIP-Prognose inzwischen nur noch 5,4 Prozent. Dieser Wert liegt weit unterhalb des von der chinesischen Regierung angestrebten Sechs-Prozent-Ziels. "Die wirtschaftlichen Folgen der Virusepidemie werden nach Einschätzung der Umfrageteilnehmer/-innen ganz erhebliche Spuren in der Wirtschaftsentwicklung für China in diesem Jahr hinterlassen. Erst für 2021 gehen die Expertinnen und Experten mit einer BIP-Prognose von 5,7 Prozent wieder von für China üblichen Wachstumswerten aus", fasst Schröder zusammen. (25.02.2020/ac/a/m)