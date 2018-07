Hannover (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche dürfen vor allem die Veröffentlichungen der amerikanischen Preiszahlen (Mittwoch bis Freitag) und der Befragung des deutschen ZEW (Dienstag) als Datenhighlights bezeichnet werden, so die Analysten der Nord LB.Die US-Preisdaten dürften sogar noch relevanter für die Kapitalmarktteilnehmer sein: Hierbei rechnen die Analysten der Nord LB zwar mit einem monatlichen Anziehen der Konsumentenpreise um "nur" 0,2% M/M, dies wird aber die Inflationsrate aufgrund von Basiseffekten auf bereits beachtliche 2,9% Y/Y in die Höhe treiben. Auch die Kernrate werde bei einem Monatsplus von unspektakulären 0,2% auf 2,3% Y/Y anziehen. Damit würden weitere Argumente für die Federal Reserve auf den Tisch kommen, die für eine Fortsetzung der langsamen Normalisierung der Geldpolitik sprechen würden. Erste Hinweise auf die Verbraucherpreise am Donnerstag würden die Produzentenpreise bereits am Mittwoch liefern. Daneben werde es chinesische Preisdaten (Donnerstag) und Handelsbilanzzahlen (Freitag) sowie die Industrieproduktion (Dienstag) aus Großbritannien geben.Die Bank of Canada werde ihre Zinsentscheidung am Mittwoch bekannt geben. Mit einer Zinsanhebung dürfe gerechnet werden: Erstens agiere die BoC oftmals im Schlepptau der bereits aktiv gewordenen Federal Reserve, zweitens präsentiere sich die kanadische Konjunktur aktuell recht solide. Inwieweit die handelspolitischen Verwerfungen mit dem südlichen Nachbarn in Zukunft auf die Geldpolitik im Land des Ahorns wirken würden, müsse beobachtet werden. (09.07.2018/ac/a/m)