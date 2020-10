Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturstimmung der Finanzexperten hat sich im Oktober spürbar eingetrübt, so die Analysten der NORD LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien um mehr als 20 Saldenpunkte auf 56,1 Punkte abgesackt. US-Wahlen, Brexit und die zweite Corona-Welle würden aktuell wie eine Euphoriebremse wirken. Diese Effekte seien Begründung für unser "Swoosh-Konjunkturbild" für Europa, also eine erhebliche Abflachung der Erholung nach dem Aufholeffekt im dritten Quartal. Die Analysten der NORD LB würden daher an ihrer Konjunktur- und Zinsprognose festhalten. Die EZB stehe auch wegen der sehr schwachen Inflationsentwicklung unter Druck, schon bald das PEPP erneut auszuweiten. (13.10.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.