Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich überraschend deutlich auf -2,1 Punkte verbessert, berichten die Analysten der Nord LB.



Damit reflektiere sich in der Umfrage auch das positive Erwartungsbild, dass die Kapitalmärkte zuletzt zeichnen würden. Die Lage bleibe aber mit -24,7 weiter wenig berauschend und es dürfe auch nicht vergessen werden, dass wesentliche Risikofaktoren wie der Handelskonflikt und der Brexit trotz zuletzt positiver Nachrichtenlage noch nicht völlig vom Tisch seien. Zumindest aktuell sieht es aber so aus, als ob wir eine Bodenbildung bei der deutschen Wirtschaft erreicht haben, so die Analysten der Nord LB. (12.11.2019/ac/a/m)



