Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone haben sich im Februar zwar nicht dramatisch, aber doch spürbar eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.



Dieser Stimmungsdämpfer sei maßgeblich den Verunsicherungen geschuldet, die von der Politik des US-Präsidenten Donald Trump aber auch von rechtspopulistischen und antieuropäischen Ressentiments im Vorfeld der Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich sowie von dem bevorstehenden Startschuss für den Brexit ausgehen würden. In der Tat wäre ein drohender Handelskrieg für eine exportorientierte und vom Welthandel profitierende Volkswirtschaft wie Deutschland eine schwere Hypothek. (14.02.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.