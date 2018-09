Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW für den Berichtsmonat September erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich abermals stabilisiert, so die Analysten der NORD LB.



Das negative Vorzeichen bringe allerdings zum Ausdruck, dass eine - wenn auch schwindende - Mehrheit der Finanzmarktexperten pessimistisch in die Zukunft blicke. Die Beurteilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage verbleibe demgegenüber auf auskömmlichem Niveau und habe sich sogar noch einmal leicht verbessern können. Damit stehe außer Frage, dass der deutsche Konjunkturmotor augenblicklich noch rund und mit recht hoher Drehzahl laufe. Die vielfältigen Risiken würden aber für die Zukunft allerhand Störungen und Friktionen erwarten lassen. Der am Donnerstag tagende EZB-Rat werde an seinem sehr vorsichtigen und dosierten Kurs festhalten und angesichts des fragilen weltwirtschaftlichen Umfelds keine schärfere Gangart riskieren. (11.09.2018/ac/a/m)



