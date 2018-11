Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland konnten sich im November mit -24,1 Saldenpunkten gegenüber dem Vormonat immerhin stabilisieren, so die Analysten der Nord LB.



Die Mehrheit der Finanzmarktexperten bleibe im Umfeld des ungewissen Ausgangs der Brexit-Verhandlungen, des stabilitäts- und europafeindlichen Kurses der italienische Populistenregierung sowie der aggressiven protektionistischen Politik des US-Präsidenten Trump allerdings weiterhin pessimistisch. Wer möge schon optimistisch in die Zukunft blicken, wenn der Himmel voller Damoklesschwerter hänge? Die heutigen Zahlen würden für den Moment wenig Hoffnung darauf geben, dass der erwiesenermaßen gegenwärtig mit nur reduzierter Drehzahl laufende Konjunkturmotor in absehbarer Zeit wieder merklich Tempo aufnehmen werde. (13.11.2018/ac/a/m)



