Schlechtere konjunkturelle Stimmung bei Mediendienstleistern und wissensintensiven Dienstleistern



Der Wirtschaftszweig Informationswirtschaft setzt sich aus den Teilbranchen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister zusammen. Bei den Unternehmen der IKT-Branche hat sich die wirtschaftliche Stimmung leicht verbessert, nachdem die beiden Vorquartale noch eine leichte konjunkturelle Abkühlung signalisiert hatten. Der Stimmungsindikator steigt im zweiten Quartal 2019 um 0,7 Punkte und erreicht einen Stand von 71,6 Punkten. Die IKT-Unternehmen schätzen sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen überwiegend positiv ein. Ausgehend von einem sehr hohen Wert im Vorquartal sinkt der Teilindikator für die Geschäftserwartungen zwar um 6,6 Punkte, der aktuelle Stand von 71,1 Punkten signalisiert aber dennoch einen starken Optimismus in der IKT-Branche. Sogar noch etwas besser fällt die Einschätzung der Geschäftslage aus (72,1 Punkte).



Die konjunkturelle Stimmung bei den Mediendienstleistern hat sich im zweiten Quartal 2019 weiter verschlechtert. Nachdem der Stimmungsindikator bereits im Vorquartal unter die kritische 50-Punkte-Marke gerutscht war, verliert er nochmals 4,2 Punkte. Damit liegt er aktuell bei 43,2 Punkten und signalisiert einen gestiegenen Pessimismus unter den Mediendienstleistern. Ausschlaggebend für die negative Entwicklung des Stimmungsindikators ist maßgeblich die verschlechterte Geschäftslage. Der entsprechende Teilindikator steht aktuell bei 36,1 Punkten, was zeigt, dass die Geschäfte im zweiten Quartal 2019 um einiges schlechter liefen als erwartet. Bei der Einschätzung der Geschäftserwartungen überwiegt der Anteil der Unternehmen mit optimistischen Prognosen - aber nur knapp.



Das konjunkturelle Klima bei den wissensintensiven Dienstleistern hat sich im zweiten Quartal 2019 minimal verschlechtert. Der Stimmungsindikator ist um 0,8 Punkte gesunken und bewegt sich weiterhin auf einem soliden Niveau von 61,5 Punkten. Die beiden Teilindikatoren Geschäftslage und -erwartungen liegen aktuell nahezu gleichauf bei 61 beziehungsweise 62 Punkten. (21.08.2019/ac/a/m)





