Die US-Industrieproduktion sei im März gegenüber dem Vormonat um 0,5% gestiegen. Positive Impulse seien vor allem von den Energieversorgern ausgegangen, die ihren Ausstoß um 3,0% gesteigert hätten. Im Verarbeitenden Gewerbe habe sich demgegenüber nur ein Produktionsplus von 0,1% ergeben. Allerdings sei hier im Vormonat auch ein stattlicher Zuwachs um 1,5% verzeichnet worden. Im gesamten 1. Quartal sei die Industrieproduktion

gegenüber der Vorperiode um 1,1% gewachsen. Im Verarbeitenden Gewerbe habe das

Plus bei 0,8% gelegen. Der industrielle Sektor habe damit zum Jahresauftakt einen erheblichen Beitrag zum BIP-Wachstum geleistet.



Die Zahl der US-Baubeginne sei im März im Vormonatsvergleich von annualisiert 1,295 auf 1,319 Mio. Einheiten gestiegen. Bei den Baugenehmigungen habe sich ein Zuwachs von 1,321 auf 1,354 Mio. Einheiten ergeben. Die Entwicklung sei damit jeweils besser als erwartet gewesen. Beide Größen hätten im 1. Quartal ein Niveau erreicht, das spürbar höher sei als im Vorquartal und im gesamten Jahr 2017. Vom Immobiliensektor dürften somit im 1. Quartal positive Wachstumsimpulse ausgegangen sein. Zudem sei auch der weitere Ausblick günstig.



Heute würden die endgültigen EWU-Verbraucherpreisdaten für März bekanntgegeben. Dabei dürfte der vorläufig gemeldete Anstieg der Inflationsrate von 1,1% auf 1,4% bestätigt werden. Energie und Nahrungsmittel sollten sich im Vorjahresvergleich überproportional verteuert haben, während die ohne diese Komponenten berechnete Kerninflationsrate wohl bei 1,0% verharrt habe.



Am Abend veröffentliche die US-Notenbank ihr Beige Book, das der Vorbereitung der nächsten Sitzung des FOMC diene. Die FED-Bezirke sollten mehrheitlich von einem anhaltenden Aufschwung der ökonomischen Aktivitäten berichten und zudem eine leichte Verstärkung des Preisauftriebs konstatieren. Damit würde das Beige Book den Schluss nahelegen, dass die FED an dem eingeschlagenen geldpolitischen Kurs festhalte und ihren Leitzins auf der übernächsten FOMC-Sitzung im Juni ein weiteres Mal anhebe. (18.04.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland ist im April deutlicher als erwartet um 13,3 auf -8,2 Punkte gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Dies sei der niedrigste Wert seit dem Jahr 2012. Zudem sei die aktuelle Lage nicht mehr ganz so gut bewertet worden wie im Vormonat. Der Lageindex sei um 2,8 Punkte zurückgegangen, befinde sich mit 87,9 Punkten aber immer noch einem sehr hohen Niveau. Das ZEW führe den Rückgang des Indexes auf den internationalen Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten sowie auf die aktuelle Situation im Syrienkrieg zurück. Auch hätten sich die deutlichen Rückgänge bei Produktion, Exporten und Einzelhandelsumsätzen im 1. Quartal negativ auf die Konjunkturerwartungen ausgewirkt. Grundsätzlich würden die Analysten von Postbank Research diese Einschätzung teilen. Jedoch würden sie in den genannten Faktoren noch keine Vorboten eines nachhaltigen Abkippens der deutschen Konjunktur sehen.