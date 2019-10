Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im September 2019 hatten sich die Konjunkturerwartungen für Deutschland in den Umfragen des vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobenen Finanzmarkttests für Deutschland überraschend kräftig verbessert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Handelsstreit zwischen den USA und China und der weiter ungelösten EU-Austrittsfrage würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für den aktuellen Berichtsmonat indes wieder mit einer Verschlechterung des Ergebnisses rechnen. Darauf hätten schon die jüngsten sentix-Daten hingedeutet. Auch bei den Einschätzungen zur aktuellen Konjunkturlage dürfte sich mit Blick auf die zuletzt schwache Auftragslage und die verhaltenen Produktionsaktivitäten wohl vorerst keine Trendwende zum Besseren einstellen. Insgesamt deute der hohe Pessimismus der befragten Finanzexperten auf eine schwache BIP-Dynamik im 2. Halbjahr 2019 in Deutschland hin. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden von zwei weiteren negativen Quartalsveränderungen im 3. und 4. Quartal ausgehen und erst 2020 wieder positive BIP-Quartalszuwächse unterstellen.



Allgemein werde für September eine Verschlechterung der ZEW-Ergebnisse erwartet. Falle diese stärker aus als unterstellt, dürfte das den Euro zum US-Dollar abwerten lassen und die psychologisch wichtige Marke von 1,10 USD ins Visier rücken. In dem beschriebenen Szenario dürften die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen wieder leicht nachgeben. (15.10.2019/ac/a/m)





