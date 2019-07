Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die ZEW-Konjunkturerwartungen (Di.,16.07., 11:00 Uhr) seit dem Jahreswechsel etwas erholt hatten, gab der Frühindikator für die deutsche Wirtschaft im Juni wieder kräftig von -2,1 auf -21,1 Punkte nach, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden davon ausgehen, dass sich der Index auch im Juli auf ähnlich niedrigem Niveau befinden werde und würden lediglich mit einem geringen Aufwärtspotenzial rechnen. Für eine leichte Verbesserung der Erwartungen spreche unter anderem der im Rahmen des G20-Gipfels vorerst vereinbarte Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China. Eine nachhaltige Lösung dieser Auseinandersetzung lasse aber weiter auf sich warten. Zusätzlich dürfte sich auch die solide Entwicklung an den Aktienmärkten im bisherigen Jahresverlauf positiv auf die Einschätzung der befragten Finanzmarktanalysten ausgewirkt haben, wenngleich die Entwicklung am aktuellen Rand wieder etwas an Schwung verloren habe. Sowohl die ungelösten Handelsstreitigkeiten und die damit einhergehende Schwäche der deutschen Industrie als auch die weiterhin bestehende Unsicherheit rund um den Brexit würden wiederum gegen einen kräftigeren Anstieg des ZEW-Erwartungsindexes sprechen.



Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research aber davon ausgehen, dass die befragten Analysten im Juli wieder etwas weniger negativ in die Zukunft blicken würden und würden mit einem leichten Anstieg des Indikators von -21,1 auf -17,0 Punkte rechnen, womit sich dieser aber weiterhin klar im negativen Bereich aufhalten würde. (15.07.2019/ac/a/m)



