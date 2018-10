Der Wirtschaftszweig Informationswirtschaft setzt sich aus den Teilbranchen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister zusammen.



Bei den IKT-Unternehmen hat sich die bereits gute konjunkturelle Stimmung noch weiter verbessert. Der Stimmungsindikator legt im Vergleich zum Vorquartal um 6,4 Punkte zu und erreicht im dritten Quartal 2018 einen Stand von 78,7 Punkten. Insbesondere die Geschäftserwartungen haben sich bei den IKT-Unternehmen positiv entwickelt. Im Saldo rechnen etwa 78 Prozent mit Umsatzsteigerungen und 55 Prozent mit einer steigenden Nachfrage im vierten Quartal 2018. Der Teilindikator für die Geschäftserwartungen gewinnt dadurch 11,6 Punkte hinzu und steigt auf ein Langzeithoch von 83,3 Punkten. Etwas niedriger fällt der Zuwachs beim Teilindikator für die Geschäftslage aus. Im Vergleich zum Vorquartal legt der Teilindikator von einem hohen Niveau aus um 1,4 Punkte zu und erreicht einen Stand von 74,4 Punkten.



Deutlich optimistische Stimmung bei den Mediendienstleistern



Die wirtschaftliche Stimmung bei den Mediendienstleistern hat sich im dritten Quartal 2018 merklich verbessert. Nach einem Anstieg um 3,6 Punkte erreicht der Stimmungsindikator nun einen Stand von 54,3 Punkten. Damit wird die kritische 50-Punkte-Marke zum ersten Mal seit einem Jahr wieder überschritten. Grund für diese optimistische Stimmung ist die Einschätzung der künftigen Geschäftsentwicklung, die sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert hat. Der entsprechende Teilindikator für die Geschäftserwartungen erreicht nach einem Anstieg um 4,6 Punkte einen Stand von 63,3 Punkten. Im Saldo rechnen 28,4 Prozent der Mediendienstleister damit, im vierten Quartal 2018 Umsatzsteigerungen erzielen zu können. Bei der Einschätzung der Geschäftslage zeigen sich die Mediendienstleister hingegen nach wie vor überwiegend pessimistisch. Der Teilindikator für die Geschäftslage ist im Vergleich zum Vorquartal zwar um 2,7 Punkte gestiegen, unterschreitet mit einem Stand von 46,6 Punkten allerdings zum dritten Mal in Folge die kritische 50-Punkte-Marke.



Die konjunkturelle Stimmung bei den wissensintensiven Dienstleistern hat sich im dritten Quartal 2018 leicht verbessert. Im Vergleich zum Vorquartal hat der Stimmungsindikator um 3,1 Punkte zugelegt und erreicht nun einen Stand von 68,1 Punkten. Sowohl die Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen werden positiver bewertet als im Vorquartal. Der Teilindikator für die Geschäftslage hat sich mit einem Anstieg um 1,7 Punkte auf einen Stand von 67,0 Punkten allerdings nicht ganz so gut entwickelt wie der Teilindikator für die Geschäftserwartungen mit einem Sprung um 4,4 Punkte auf einen Stand von 69,3 Punkten. (31.10.2018/ac/a/m)







