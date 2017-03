Konjunkturerwartungen der nächsten 12 Monate zeugen von Unsicherheit



Bei den konjunkturellen Aussichten für die kommenden zwölf Monate ist die Stimmung hingegen eher verhalten: Die allgemeine Einschätzung sinkt von plus 1,6 auf minus 3,5 Punkte. "Die Konjunkturerwartungen für die nächsten zwölf Monate zeugen von einer gewissen Unsicherheit", sagt Dr. Michael Schröder, Projektleiter und Senior Researcher im ZEW-Forschungsbereich "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". "Die Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung wie auch für eine Verschlechterung ist im Vergleich zur vorherigen Umfrage gestiegen, wobei eine Verschlechterung der Situation für noch etwas wahrscheinlicher gehalten wird."



Die Bedeutung der privaten Binnennachfrage nimmt in China deutlich zu: Der Saldo für den privaten Konsum steigt von 29,6 auf 41,5 Punkte an, der Saldo der privaten Investitionsausgaben von 10 auf 28,2 Punkte. Bei den erwarteten Investitionen für das nächste halbe Jahr schneiden die Konsumgüterindustrie (34,5 Punkte), der Bereich Informations- und Telekommunikationstechnologie (45,0 Punkte) sowie die Dienstleistungsbranche (51,3 Punkte) am besten ab. Vor diesem Hintergrund gehen 71,4 Prozent der befragten Manager von einem leichten Anstieg der Inflation aus, 56,4 Prozent rechnen mit höheren Zinsen.



Stärkung des Umweltschutzes als Trigger einer erfolgreichen Wirtschaftsstrategie



Geht es um die Zukunft des chinesischen Marktes und dessen Reformbedarf, nennen die befragten Manager an erster Stelle Maßnahmen wie die Privatisierung chinesischer Staatsunternehmen (17 Prozent), die Verbesserung der Rechtssicherheit für ausländische Unternehmen (14 Prozent) und den Abbau von Handelshemmnissen (13,2 Prozent). Auch die Stärkung des Umweltschutzes wird von 11,8 Prozent der Befragten als wesentlicher Trigger einer erfolgreichen Wirtschaftsstrategie gesehen - eine Einschätzung, die PwC-Experte Thomas Heck bestätigt: "China will Überkapazitäten in der Schwerindustrie abbauen und Kohle als Energieträger zurückdrängen. Mit der Abkehr von der Kohle könnten regenerative Energien an Bedeutung gewinnen." (23.03.2017/ac/a/m)







