Kurzprofil Ynvisible Interactive Inc.:



Ynvisible Interactive Inc. (ISIN: CA9858441095, WKN: A2JBST, Ticker-Symbol: 1XNA, TSX Venture Exchange-Symbol: YNV) (ehemals Network Exploration Limited) ist ein in Unternehmen, das im Bereich der gedruckten Elektronik tätig ist. Das kanadische Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaft YD Ynvisible SA gedruckte elektrochrome (EC) Displays entwickelt und auf den Markt gebracht. Zu den Kunden des Unternehmens gehörten u.a. L'Oréal, Storaenso, IDTechEx und Ydreams. (19.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ynvisible Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Ynvisible Interactive Inc. (ISIN: CA9858441095, WKN: A2JBST, Ticker-Symbol: 1XNA, TSX Venture Exchange-Symbol: YNV) unter die Lupe.Ynvisible Interactive habe viel vor und habe eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Maßnahme des kanadischen Unternehmens an sich sei positiv zu werten, doch die Ausführung sei denkbar schlecht gewesen. Dadurch sei auch der Kurs des Spezialisten für gedruckte Elektronik stark unter Druck gekommen. Es mache aber keinen Sinn die Ynvisible Interactive-Aktien auf dem aktuellen Niveau zu verkaufen. Eine Kurserholung sei eigentlich überfällig, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.05.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ynvisible Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ynvisible Interactive-Aktie:0,441 EUR -5,97% (19.05.2021, 17:12)