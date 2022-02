Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (08.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Düngerkonzerns Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Wegen Abschreibungen auf ein Kalidünger-Projekt in Äthiopien habe Yara im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der Überschuss des Rivalen von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88) sei 2021 im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 384 Mio. US-Dollar gefallen.Aktuell liege das Dallol-Projekt in Äthiopien auf Eis, während an einer Lösung für die nächste Phase gearbeitet werde. Die Yara-Aktie sei unter Druck geraten und sei um mehr als vier Prozent gefallen.Den Umsatz habe Yara im vergangenen Jahr dank deutlich gestiegener Düngerpreise um fast 42 Prozent auf 16,6 Mrd. Dollar gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) habe um mehr als ein Viertel auf 2,9 Mrd. Dollar zugelegt. Analysten hätten sich hier mehr erhofft.Eine tendenzielle Belastung würden indes die hohen Gaspreise für die energieintensive Düngerproduktion bleiben. Zwar hätten diese durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden können, doch habe das Unternehmen im vergangenen Jahr bereits phasenweise die Produktion von Ammonium in Europa gedrosselt. Aktuell laufe die Produktion in Europa aber wieder normal, habe es am Dienstag geheißen.Im Zuge der mauen Zahlen gehe es mit dem Kurs der Yara-Aktie heute deutlich bergab. Bereits investierte Anleger beachten den Stopp bei 35,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Dagegen gehe die Party der K+S-Papiere weiter. Der MDAX-Titel verteuere sich heute erneut und klettere auf den höchsten Stand seit Herbst 2018. Anleger sollten die Gewinne bei der immer noch günstig bewerteten Aktie weiter laufen lassen und den Stopp auf 13,50 Euro nachziehen. (Analyse vom 08.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)