Frankfurt-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

1,91 Euro +1,05% (08.05.2019, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

1,95 Euro +2,56% (08.05.2019, 15:27)



TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,88 CAD +0,35% (08.05.2019, 15:34)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



TSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

YRI



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, TSE-Ticker-Symbol: YRI) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist.

(08.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, TSE-Ticker-Symbol: YRI) weiterhin zum Kauf.Die operativen Ergebnisse von Yamana Gold Inc. seien im abgelaufenen Quartal im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Allersings habe ein signifikanter Aufbau von Betriebskapital den Cash flow belastet.Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen aber im Verlauf des Jahres mit einer Rückkehr zu einem positiven Free Cash flow. Nach dem Chapada-Verkauf habe sich die bilanzielle Lage verbessertAnalyst Carey MacRury hält am Kursziel für die Yamana Gold-Aktie von 4,00 CAD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Yamana Gold-Aktie: