NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

3,12 USD +0,97% (21.02.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist.









(21.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Steven Green, Aktienanalyst von TD Securities, empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) laut einer Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf.Nach den Quartalszahlen von Yamana Gold Inc. halten die Analysten von TD Securities an den Kostenprognosen weitgehend fest. Die Fünfjahresstrategie des Unternehmens sei auf die Optimierung der bestehenden Assets und eine Minimierung des Investitionsvolumens zur Maximierung des Free Cash flows ausgerichtet. Yamana Gold plane daher auf Sicht der kommenden fünf Jahre keinen Bau neuer Projekte (Ausnahme Cerro Morro).Die Produktionsplanungen für die nächsten drei Jahre würden die bisherigen Schätzungen leicht unterschreiten. Die Cerro Morro-Entwicklung verlaufe planmäßig. Die Nettoverschuldung sei weiter gesunken.Vor allem wegen gesenkter Erwartungen in Bezug auf El Penon senkt Analyst Greg Barnes die NAV-Schätzung je Aktie von 3,80 auf 3,33 USD. Auf Grund der jüngsten Kursverluste habe der Markt die niedrigen Prognosen bereits eingepreist. Im Vergleich zur Peer Group werde die Yamana Gold-Aktie weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Der Fokus auf den Free Cash flow und eine Verschlankung des Unternehmens sollte dabei helfen den Discount zu verringern.Börsenplätze Yamana Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,96 Euro -1,66% (21.02.2017, 13:54)Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,97 Euro -1,16% (21.02.2017, 14:20)