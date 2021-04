Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (23.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Nach dem ersten Höhenflug befinde sich der Kurs der Xpeng-Aktie seit November im Sinkflug. Doch der Elektroauto-Hersteller aus China wolle mit einem Teil seiner Produktpalette jetzt erst richtig abheben - wortwörtlich. Das Projekt, das auf der Shanghai Auto Show vorgestellt worden sei, sei angeblich schon fortgeschritten.Gezeigt worden sei auf der Automesse das fliegende Elektrofahr(?)zeug Heitech. Es biete Platz für eine Person und sehe aus wie ein futuristischer Hubschrauber. Brian Gu, Vice Chairman und Präsident von Xpeng, habe gegenüber Yahoo Finance gesagt, Xpeng plane, das Fluggerät (oder Fahrzeug?) bald zu produzieren."Es soll ein fliegendes Auto der Zukunft sein. Wir haben in eine separate Firma investiert, die fliegende Geräte entwickelt und herstellt. Jetzt wollen wir eigentlich die Technologie von Xpeng mit der Firma für fliegende Geräte kombinieren, um fliegende Autos herzustellen", so Gu. "Unsere Absicht ist es, ein Auto zu entwerfen, das tatsächlich auf der Straße fahren kann, aber es kann senkrecht abheben und in niedrigen Höhen unter 100 Metern fliegen. Das ist etwas, das wir bis zum Ende dieses Jahres kommerziell testen wollen." Im Idealfall seien bereits nächstes Jahr Probefahrten (und Flüge?) möglich.Xpeng trete mit dem Projekt auch in Konkurrenz zu Entwicklern autonomer Passagierdrohnen. Eine spannende Entwicklung mit Blick auf die kommenden Jahre. Abzuwarten bleibe, ob aus der Idee mehr als eine Luftnummer werde. Zudem würden andere Hersteller im Erfolgsfall sicher nachziehen. Bereits im vergangenen Jahr habe Xpeng das Projekt vorgestellt. Die laufende Korrektur bei der Xpeng-Aktie ähnele der bei anderen (chinesischen) Elektroauto-Herstellern.Ein Kauf drängt sich charttechnisch betrachtet (noch) nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)