NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

39,00 USD +8,79% (06.11.2020, 15:39)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (06.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Die Xpeng-Aktie sei am Donnerstag durch die Decke gegangen. Das Papier habe im Handelsverlauf um 30% zugelegt. Auslöser des Kurssprungs sei eine Kaufempfehlung der Bank of America gewesen. Der US-Bank gefalle der langfristige Plan des chinesischen Elektroautobauers mit einer "robusten" Modellpipeline, die bis 2023 aufgebaut sei, und die überlegene "Antriebsstrangkapazität" von Xpeng. Analyst Ming Hsun Lee habe sein Kursziel für die Xpneg-Aktie von 26,40 auf 31,30 USD erhöht.Xpeng-Chef Brian Gu rechne bis in das nächste Jahr mit einem wachsenden Momentum beim P7-Absatz, nachdem die Auslieferungen erst im Juni begonnen hätten. Dies sollte für die Xpeng-Aktie einen weiteren positiven Katalysator darstellen. Wer investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Börsenplätze Xpeng-Aktie: