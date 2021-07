Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (05.07.2021/ac/a/a)



Xiaomi habe sich innerhalb weniger Jahre vom aggressiven Start-up zur weltweiten Smartphone-Marke Nummer 3 hochgearbeitet. Und offenbar wolle das chinesische Unternehmen weiter angreifen. Nachdem bereits die 48-MP-Ultra-Weitwinkelkamera des Mi 11 für Furora gesorgt habe, stehe nun ein neues Top-Modell in den Startlöchern.Das Fachportal inside-digital berichte nun von dem "irren Plan" von Xiaomi. Demnach solle das Mi 12 2022 auf den Markt kommen und über eine Kamera mit 200-Megapixel-Sensor verfügen. Da die meisten Handynutzer vor dem Kauf beim Vergleich auf hohe Zahlen im Datenblatt achten würden, sei ein Erfolg für das Mi 12 wohl vorprogrammiert.Xiaomi lege immer mehr Wert auf hochklassige Foto-Funktionen seiner Smartphone-Modelle. Vor wenigen Tagen sei Gewinnerbilder eines Bildwettbewerbs veröffentlicht worden. Mi-Fans hätten aus aller Welt 164.000 Schnappschüsse eingereicht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2021)