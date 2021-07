Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (29.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie habe sich zuletzt wieder etwas vom China-Abverkauf nach dem E-Learning-Regulierungsschock erholen können. Die Geschäfte beim chinesischen Technikhersteller würden ohnehin rund laufen. Rund laufen sollten auch die Elektroautos, die Xiaomi künftig auf die Straße schicken wolle. Dafür werde nun Verstärkung gesucht.500 Leute, die sich nur auf Fortschritte beim autonomen Fahren konzentrieren würden, wolle Xiaomi einstellen. Das habe der Gründer des Unternehmens, Lei Jun, auf dem Kurznachrichtendienst Weibo verkündet.Demnach gehe es um das Erreichen von Level 4. Das bedeute: vollautomatisiertes Fahren auf bestimmten Strecken und Straßen. Der Übergang zum echten autonomen Fahren sei nahezu fließend.Xiaomi habe im März den Einstieg ins E-Auto-Geschäft angekündigt und wolle in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar in entsprechende Forschung und Entwicklung stecken.Die Xiaomi-Aktie hält sich immer noch relativ stark und ist eine der ganz wenigen China-Aktien, auf die Anleger derzeit setzen können, ohne starke Nerven und extrem viel Geduld zu benötigen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link