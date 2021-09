Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,5705 EUR -1,27% (13.09.2021, 22:26)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

23,40 HKD -2,90% (13.09.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Smartphones und Heimelektronik spiele Xiaomi weltweit schon ganz vorne mit. Künftig wolle der chinesische Technologie-Hersteller auch groß in den Automarkt einsteigen. In den vergangenen Wochen solle Xiaomi dafür mit zahlreichen Herstellern gesprochen haben. Nun gebe es womöglich einen neuen Favoriten für eine Zusammenarbeit.Xiaomi-Gründer, Lei Jun, der die Auto-Offensive zur Chef-Sache und seinem letzten großen Projekt für den Konzern erklärt habe, habe vergangene Woche den staatlichen Hersteller FAW Group für ein ausführliches Gespräch besucht. Das würden mehrere Medien unter Berufung auf einen Artikel der Staatszeitung "Jilin Daily" berichten.Aus China kämen gerade Signale, dass der Staat eine Konsolidierung im heimischen E-Auto-Markt begrüßen würde. Eine Zusammenarbeit Xiaomis mit FAW könnte clever sein, um nicht in die Schusslinie von Chinas Führung zu geraten. Ein Politiker am Standort von FAW solle jedenfalls bereits gesagt haben, es liege im Interesse der Lokalregierung, aus FAW ein Weltklasse-Unternehmen zu formen. Dementsprechend sei auf eine Zusammenarbeit FAWs mit Xiaomi zu hoffen. Schon der Mitgründer der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Zedung, habe die Wagen von FAW geschätzt.Xiaomi schaffe gerade die Grundlagen für seine Elektroauto-Produktion. Ein Partner, der explizit zum chinesischen Staat gehöre und von diesem gefördert werde, könnte Xiaomi ein gewisses Wohlwollen der heimischen Politiker sichern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: