Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

3,1115 EUR -1,85% (29.01.2021, 16:32)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

29,20 HKD -0,34% (29.01.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (29.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Smartphones kabellos aufzuladen, möge zwar cool wirken, haue aber niemanden mehr wirklich vom Hocker. Bislang habe man dafür sein Gerät auf einer Ladestation platzieren müssen. Das hier klinge dagegen wie Science-Fiction: Xiaomi habe ein Gerät vorgestellt, das es ermöglichen solle, einen Smartphone und Wearables aus mehreren Meter Entfernung zu laden.Direkter Kontakt zwischen den Geräten solle dabei nicht nötig sein. Das Laden erfolge durch die Luft mit 5 Watt. Der chinesische Technikhersteller habe seine Erfindung Mi Air Charge getauft.So solle das Ganze funktionieren: Über eine mit Antennen ausgerüstete Ladestation würden Millimeter-Wellen ausgesendet, die Geräte lokalisieren würden. Seien diese dafür ausgerüstet, könnten sie die Wellen umwandeln und so bequem geladen werden - auch während des Betriebs. Selbst Gegenstände zwischen Ladestation und den Geräten sollten kein Problem sein.Der langfristige Aufwärtstrend ist jedoch noch intakt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: