Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Xiaomi noch unter der Trump-Regierung auf eine schwarze Liste des US-Verteidigungsministeriums gesetzt worden sei, ziehe der chinesische Technikhersteller vor Gericht. Der Kurs der Aktie korrigiere unterdessen deutlich, weil US-Investoren nicht nur ein Kaufverbot drohe, sondern bis Ende des Jahres auch alle Aktien verkauft sein müssten.Xiaomi argumentiere in der am Freitag eingereichten Klage, die US-Regierung habe sich nicht an notwendige Verfahren gehalten. Auch der Vorwurf angeblicher Verbindungen zum chinesischen Militär sei falsch. Xiaomi strebe unter anderem eine einstweilige Verfügung an, die die Sanktionen schnell aussetzen solle.Da nach dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump die US-Regierung gewechselt habe, seien auch der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin und die neue Finanzministerin Janet Yellen verklagt worden. Die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden könne die Sanktionen rückgängig machen - er habe bisher angekündigt, Trumps China-Entscheidungen bis zu einer Prüfung in Kraft zu lassen.Trump habe über die Jahre China als größte internationale Gefahr für die USA dargestellt und im Wahlkampf unter anderem ohne jegliche Belege behauptet, Biden sei von Peking gekauft.Trumps Regierung habe einen Handelskonflikt mit China verschärft und sei auch gegen diverse chinesische Unternehmen vorgegangen. Am härtesten habe es dabei Huawei getroffen. Der Netzwerk-Ausrüster und Smartphone-Anbieter habe den Zugang zu amerikanischer Technologie verloren - wegen des Vorwurfs, die chinesische Regierung könne ihn zur weitreichenden Kooperation zwingen. Huawei weise dies zurück.Xiaomi sei mit dem Verkauf günstiger, aber technisch hochgerüsteter Smartphones im Internet groß geworden. Inzwischen habe die Firma alle möglichen Geräte vom Fernseher bis hin zum Reiskocher im Angebot.Zur Begründung der US-Sanktionen gegen Xiaomi habe es bislang nur vage geheißen, das Unternehmen würde mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiten. Konkrete Belege für diese Behauptung lägen nicht vor. Xiaomi habe bereits angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen des Unternehmens und seiner Anteilseigner zu schützen. Die Klage sei da nur folgerichtig.Langfristig könnte sich die Korrektur als Einstiegsgelegenheit entpuppen, da sich Xiaomi abseits der politischen Querelen bislang hervorragend entwickelt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)